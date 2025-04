L’ondata di maltempo che si è scatenata nella notte sul territorio cremonese, con forti raffiche di vento e piogge intense, ha comportato una serie di problematiche su tutto il territorio, cadute di alberi e danni strutturali, rendendo necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Cremona in decine di località, con circa una trentina di interventi, tra Cremona, Crema, Piadena e molti altri comuni.

Le tipologie principali di intervento riguardano alberi pericolanti caduti sulla sede stradale, in alcuni casi ostruendo completamente la viabilità, come accaduto in via Milano a Cremona, o nelle prime ore della mattina in viale Concordia, dove un grosso albero è stato sradicato, all’altezza della rotonda con via Giuseppina.

E ancora, i pompieri cremonesi sono intervenuti sulla SP196 a Maccastorna (nel Lodigiano), o ancora lungo la SP67 tra Acquanegra sul Chiese e Valli (nel Mantovano).

Non sono mancati anche interventi per dissesti statici di strutture, come a Pianengo, dove è stata segnalata una tettoia pericolante, e un caso di crollo parziale a Genivolta, mentre a Fiesco i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’assistenza alla messa in sicurezza di un palo pericolante.

Tra gli interventi più curiosi, anche il salvataggio di un capriolo finito in un canale di cemento a Gussola, per fortuna senza conseguenze gravi per l’animale.

La situazione è stata gestita con efficacia dalle diverse sedi operative del comando, che hanno operato in coordinamento anche con i comandi limitrofi di Mantova, Brescia, Milano e Lodi, da cui sono partite alcune richieste di aiuto.

Ma il lavoro non è finito: ancora oltre 30 interventi dovranno essere portati a termine durante la giornata, e visto il perdurare del maltempo non si esclude che le problematiche possano aumentare ulteriormente.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata