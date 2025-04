La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia sostiene i progetti e le iniziative realizzate nell’anno in corso da organismi terzi finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell’economia locale.

L’avviso – pubblicato a valere sul neonato Regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato il 14/3/2025 e disponibile sul sito camerale www.cmp.camcom.it – si rivolge a Enti e organismi privi di finalità di lucro, pubblici o privati, con sede e/o attività nelle tre province, portatori di interessi generali o diffusi per le economie dei territori interessati, oltre che ad enti o organismi privati di natura associativa.

Verranno finanziati unicamente progetti coerenti con gli obiettivi strategici della Camera di Commercio, privilegiando proposte innovative, caratterizzate da trasversalità e originalità dei contenuti, con una ricaduta diretta e duratura sul sistema economico dei tre territori.

In deroga alle previsioni regolamentari, per l’anno 2025 è possibile presentare istanze che si riferiscono a progetti in corso iniziati a partire dal mese di gennaio.

“Con questo intervento, la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia intende dare un segnale forte del suo impegno a supporto del territorio e delle sue realtà economiche” dichiara il Presidente Gian Domenico Auricchio. “In un momento cruciale per il nostro tessuto economico, è fondamentale sostenere progettualità che valorizzino le nostre eccellenze, attraggano investimenti e creino nuove opportunità per le nostre imprese.

Crediamo fortemente nel potenziale del nostro territorio, non solo dal punto di vista produttivo, ma anche per la ricchezza del suo patrimonio culturale e turistico, e siamo convinti che, attraverso il sostegno a progetti di qualità, si possa costruire un futuro più prospero e competitivo per tutti”.

Le domande, correlate da relazione illustrativa e budget, devono essere trasmesse alla PEC istituzionale cciaa@pec.cmp.camcom.it dal 16 aprile 2025 alle ore 12 del 30/5/2025. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a finanziamenti@cmp.camcom.itto

