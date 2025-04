Nello scorso fine settimana si sono svolte le gare di ritorno dei quarti di finale del campionato Lombardia Sud che ha visto qualificate per le semifinali

Teambaskin, Sansebasket, Virtus S. Michele e Piacebaskin che hanno superato rispettivamente il Baskin Soncino, i Leoni di Offanengo, la Fortitudo

S. Michele e l’Istituto Vismara di S. Bassano.

Le semifinali, andata e ritorno, Teambaskin – Piacebaskin e Sansebasket – Virtus S. Michele sono in programma il 4 e il 18 maggio 2025.

Il campionato Lombardia sud ha visto la partecipazione di 11 squadre con partite di sola andata con oltre 300 tesserati EISI fra atleti, allenatori e

dirigenti ed ha visto la partecipazione oltre alle squadre già citate del Piacenza baskin club, del PepoTeam e del Piacebaskin Lupa.

La squadra vincente il campionato Lombardia Sud parteciperà alle finali con le vincenti degli altri due campionati Lombardia (Nord ed Est) per aggiudicarsi il

titolo di campione di Lombardia.

Il baskin a livello nazionale conta ad oggi 222 società affiliate all’E.I.S.I. (Ente Italiano Sport Inclusivi, ente di Promozione Paralimpica con sede a

Cremona) con oltre 8.600 tesserati; si sono svolti i campionati locali in 14 regioni e quest’anno si disputeranno le finali della Coppa Italia fra le squadre di

nuova formazione.

Come per tutte le federazioni e gli enti di promozione anche all’EISI si è svolta l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali: a succedere al cremonese

presidente Goffredo Iachetti è stata chiamata la vicentina Prof. Sira Miola.

