Cena Conviviale di Fondazione Ambiente ieri sera a cascina Moreni, con a partecipazione di circa 100 persone tra volontari, sostenitori, rappresentanti istituzionali e cittadini. Un evento speciale pensato non solo per festeggiare un altro anno di attività, ma anche per rinnovare l’impegno collettivo verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Nel corso dell’ultimo anno la Fondazione si è distinta per una serie di iniziative che hanno portato valore al territorio: dalla messa a dimora di nuovi alberi alla promozione dell’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, fino a progetti che coniugano sostenibilità e inclusione sociale, offrendo opportunità lavorative e formative a giovani con disabilità e autismo.

Ad aprire la serata, l’intervento del Presidente della Fondazione, Fabio Bertusi, che ha ringraziato i presenti: “Questa serata è per noi un momento prezioso: celebrare insieme i risultati raggiunti significa riconoscere il valore del lavoro condiviso. Ma è anche uno stimolo a guardare avanti. Il nostro impegno per l’ambiente non si esaurisce con un progetto: è un percorso continuo che abbraccia la comunità, l’educazione e l’inclusione. Il 2025 ci sfida a fare ancora di più, e noi siamo pronti, con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione che ci hanno guidati fin qui.”

La Serata Conviviale è stata dunque non solo un’occasione di festa, ma anche un momento di riflessione e condivisione delle prossime tappe che attendono la Fondazione: “Vogliamo continuare a crescere, ad aprirci al territorio, a innovare con coraggio, restando sempre fedeli ai nostri principi: tutela dell’ambiente, valorizzazione del territorio ed educazione alla sostenibilità.”

