Uno strumento pratico ed innovativo, ideato per migliorare l’autonomia e la sicurezza delle persone non vedenti.

Si tratta del bastone elettronico Lions (BEL), un dispositivo elettronico presentato durante l’ultima conviviale dell’associazione Lions International Cremona Europea, che sostituisce il bastone “tradizionale” per ciechi.

A lanciare il progetto, dopo la presentazione del presidente cremonese Emanuele Fazzi, è stato Pasquale Cammino, Presidente del Lions club Monza Parco e Officer Distrettuale per la Cecità del Distretto 108 Ib1 nonché Referente del Bastone Elettronico Lions (BEL) per il centro Nord, che ne ha descritto le funzionalità.

Cammino ha spiegato, anche con dimostrazioni pratiche che hanno coinvolto attivamente i Soci, come questo strumento all’avanguardia sia dotato di sensori avanzati e rilevi ostacoli e variazioni del terreno, avvisando la persona non vedente attraverso segnali acustici o vibrazioni.

Al momento, si tratta dell’unico bastone elettronico per non vedenti ed ipovedenti in commercio con doppio sensore che può rilevare gli ostacoli in altezza oltre la cintura.

Il Consiglio del Lions International Cremona Europea ha voluto poi donare tre bastoni elettronici all’Associazioni Ciechi di Cremona, che saranno consegnati ad altrettante persone non vedenti del territorio.

A confermarlo, anche lo stesso Fazzi “abbiamo acquistato questi tre bastoni elettronici, estremamente leggeri e maneggevoli, perché crediamo fortemente che questo dono rappresenti un importante traguardo verso una maggiore inclusione delle persone con disabilità visive; siamo certi che in futuro questo dispositivo innovativo migliorerà la quotidianità, la sicurezza e l’autonomia di molte persone. La tecnologia oggi può fare la differenza e abbattere molte barriere: per tutti questi motivi siamo entusiasti di contribuire a un futuro più inclusivo e sostenibile per tutti“.

Durante la serata, organizzata nelle sale di Cascina Moreni, sono state anche approvate, all’unanimità dei soci, le nuove cariche del Club per l’anno lionistico 2025-2026, insieme all’ingresso di una nuova socia, la dott.ssa Cristina Somenzi (Direttore della Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana) presentata dal Socio Salvatore Mannino, già Direttore Generale della stessa Agenzia.

