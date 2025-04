Dopo essere transitata da Cremona, dove il livello del fiume ha finalmente iniziato a scendere, sebbene molto lentamente (dopo aver toccato il picco di +3,82 è sceso ora a -3,28 – rilevazione ore 10.30), ora è il Casalasco ad essere sotto la lente.

In tutti i comuni della zona è stata evacuata la cosiddetta golena chiusa con le varie ordinanze emesse dai sindaci. Il fiume Po continua a crescere e domenica mattina alle 7.50 la rilevazione di Aipo ha fatto registrare 6.10 metri sullo zero idrometrico a Casalmaggiore. Per questo motivo nella notte tra sabato e domenica il “triangolo” che segnala la quota a Casalmaggiore è divenuto da arancione a rosso, indicando l’allerta più alta.

Non si registrano tuttavia particolari preoccupazioni o problemi, se non le normali procedure – specie in zona golenale – che sempre vengono seguite in caso di piena. Il colmo dovrebbe transitare nelle prossime ore, ma al momento la tendenza segnalata da Aipo è ancora di aumento.

G.G. (foto Alessandro Osti)

