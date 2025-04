Momenti di paura sabato sera in un bar di viale Po, dove un uomo di 48 anni è stato accoltellato all’addome, al culmine di una lite.

Mancava poco alle 23 quando è arrivata la chiamata al 112. I soccorritori, intervenuti con ambulanza e auto medica, hanno stabilizzato le condizioni del ferito, per poi trasportarlo in ospedale in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita, sebbene le sue ferite risultino piuttosto serie.

Come raccontano i testimoni presenti, tutto sarebbe iniziato da una discussione piuttosto accesa tra le persone presenti nel bar, “tutti amici da 20 anni” raccontano.

Ma, forse complice qualche bicchiere di troppo, uno degli avventori avrebbe dato in escandescenze, prima tirando caldi e pugni all’arredamento del locale, poi avrebbe estratto un coltello e colpito all’addome uno degli altri litiganti. Quindi sarebbe scappato a piedi.

Delle indagini si stanno occupando gli uomini della Polizia di Stato, intervenuti insieme ad una pattuglia dei Carabinieri. Hanno raccolto i racconti dei testimoni e dei titolari del locale, mentre nei prossimi giorni dovranno anche esaminare le riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza interne al locale, per ricostruire con precisione i fatti e cercare di rintracciare l’aggressore.

