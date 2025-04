La morte di Papa Francesco sta suscitando commozione tutto il mondo. Tante le reazioni, tra le prime quella della presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen: “Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati”.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso “le condoglianze ai cattolici del mondo intero. Da Buenos Aires a Roma, papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri”, mentre per il premier spagnolo Pedro Sanchez “Il suo impegno per la pace, la giustizia sociale e i più vulnerabili lascia una profonda eredità”.

“Riposa in pace, Papa Francesco”: è il messaggio della Casa Bianca che posta anche due foto del Pontefice con Donald Trump e una col vicepresidente JD Vance. Lo stesso vicepresidente americano affida a X il suo commento: “Il mio pensiero va ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo hanno amato. Sono stato felice di vederlo ieri, nonostante fosse molto malato. Ma io lo ricorderò sempre per le sue omelie nei primi giorni del Covid, È stato veramente meraviglioso”.

“La Regina e io ricordiamo con particolare affetto i nostri incontri con Sua Santità nel corso degli anni e siamo stati profondamente commossi di aver potuto fargli visita all’inizio del mese” il messaggio diffuso da re Carlo III d’Inghilterra.

