“Con profondo dolore apprendo la notizia della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Una perdita immensa non solo per la Chiesa cattolica, ma per l’intera umanità”: così il consigliere regionale Marcello Ventura (FdI) commenta la morte del Papa.

“Papa Francesco ha saputo interpretare il proprio pontificato con uno stile inconfondibile, fatto di semplicità, umiltà e attenzione verso gli ultimi. Il suo messaggio, spesso scomodo ma autentico, ha attraversato confini religiosi e politici, riuscendo a toccare le coscienze di credenti e non credenti.

Come rappresentante delle istituzioni e come uomo, sento il dovere di esprimere la mia più sentita vicinanza alla comunità cristiana e al mondo cattolico, che oggi piange un padre, una guida spirituale e un instancabile messaggero di pace.

Fratelli d’Italia, forza profondamente radicata nei valori dell’identità, della tradizione e della cultura cristiana, si unisce al dolore della Chiesa in questo momento di lutto e preghiera“.

© Riproduzione riservata