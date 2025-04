Si intensificano le attività dell’Ufficio Elettorale del Comune di Cremona in vista dei referendum abrogativi popolari che si terranno l’8 e il 9 giugno prossimi. In particolare, per quanta riguarda gli adempimenti inerenti la propaganda elettorale, si informa che da lunedì 28 aprile prossimo, ogni lunedì, alle ore 18, in una sala di SpazioComune (piazza Stradivari, 7) si riunirà il Gruppo di coordinamento interpartitico, noto anche come Commissione interpartitica.

A questi incontri sono invitati i referenti locali dei partiti, movimenti politici e comitati interessati per esaminare preventivamente e settimanalmente le richieste di propaganda elettorale nelle vie/piazze cittadine e sale pubbliche comunali.

I referenti locali sono invitati ad inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica del Comune di Cremona (protocollo@comune.cremona.it) indicando l’indirizzo mail ufficiale del proprio movimento o partito politico unitamente al nominativo del referente per la presente tornata elettorale per ricevere le comunicazioni di servizio.

