Nell’ambito dell’avanzamento delle attività connesse al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati, il Comune di Cremona e Aprica hanno voluto fornire alcuni chiarimenti circa le modalità operative ufficiali, anche alla luce di alcune recenti segnalazioni relative alla presenza di soggetti non autorizzati presso abitazioni private, che si sarebbero presentati come incaricati per la consegna di contenitori per la raccolta.

“In merito, si precisa che la campagna di richiamo per la distribuzione nel mese di maggio delle nuove dotazioni – contenitore con Tag o tessera per cassonetti intelligenti – non prevede in alcun caso l’accesso alle abitazioni private da parte degli operatori ecologici in servizio sul territorio” fa sapere Aprica in una nota.

Il ritiro del materiale avverrà esclusivamente presso il punto di distribuzione appositamente allestito presso l’ex mercato ortofrutticolo di via dell’Annona 11, secondo il calendario indicato nelle comunicazioni scritte nominative recapitate in queste settimane direttamente alle utenze interessate.

Per ritirare il kit sarà necessario presentarsi muniti del modulo allegato alla lettera, un documento di identità valido ed eventuali sacchi azzurri residui da riconsegnare, così da permettere di recuperarli e destinarli ad altri utilizzi nell’ambito del servizio di igiene urbana. È prevista la possibilità di delegare una terza persona, utilizzando l’apposito modulo di delega incluso nella comunicazione, accompagnato da copia del documento di identità del delegante.

“Si invita pertanto la cittadinanza a prestare particolare attenzione a eventuali iniziative non annunciate attraverso i canali ufficiali, e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine ogni episodio riconducibile a comportamenti anomali o sospetti, che non rientrano in alcun modo nelle procedure adottate dal Comune di Cremona e da Aprica” continua l’azienda.

Per ulteriori informazioni, Aprica resta a disposizione della cittadinanza attraverso il numero verde 800 437678 (tasto 1, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15), il sito www.apricaspa.it, l’App PULIamo e gli sportelli dedicati: lo Sportello rifiuti in via Postumia 102 (aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, mercoledì dalle 9 alle 15) e lo Sportello Tarip in via Geromini 7 (aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13, mercoledì dalle 8.30 alle 16.30).

