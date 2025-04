Inseguimento ad alta tensione nella notte tra sabato e la domenica di Pasqua in centro a Cremona. Erano circa le 03.30 quando una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri ha notato un veicolo sospetto in transito in Piazza Risorgimento. Alla vista dei segnali di alt, il conducente ha reagito dandosi alla fuga.

Alla guida di una Peugeot si trovava un uomo di 34 anni, con precedenti di polizia a carico, che ha imboccato via Montello, via Zara e infine via Garibotti, spesso occupando la corsia opposta di marcia e tagliando la strada a più veicoli, fino a quando ha imboccato via Volturno in contromano, perdendo il controllo del veicolo ed andando ad impattare contro un’auto in sosta a seguito di una manovra azzardata e dell’alta velocità.

Il conducente ha poi tentato la fuga a piedi, è stato inizialmente bloccato ma è riuscito a divincolarsi, colpendo con lo sportello uno dei militari intervenuti, per poi riprendere la corsa. Una volta raggiunto e fermato dopo una colluttazione, durante la quale ha continuato a opporsi attivamente ai Carabinieri, è stato definitivamente bloccato e identificato.

Nel corso dei succcessivi accertamenti, è risultato in possesso di una patente di guida polacca subito apparsa irregolare. Il documento, difforme rispetto ai modelli ufficiali, è stato sequestrato e sarà sottoposto a verifiche presso l’ufficio che si occupa di falsi documentali per accertarne l’origine. L’uomo è stato condotto nella Caserma Santa Lucia e, tenuto conto che durante l’intervento un militare ha riportato una contusione a una mano con una prognosi di alcuni giorni di cure, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e falsità materiale commessa da privato. A suo carico sono state anche elevate sanzioni amministrative per varie violazioni al codice della strada, in particolare non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi all’alt e circolazione contromano.

