Insieme agli insegnanti è stata svolta una seduta speciale di “consiglio comunale”, è stata vistata la Sala della Consulta e la Sala dove si riunisce la Giunta comunale. Tante le domande e curiosità che le bambine e i bambini, in tutto 45, non hanno esitato a sollevare.

Una bella esperienza di turismo scolastico resa possibile grazie al progetto “Scopri Cremona – La bottega della musica”, da cui è nata anche una guida per le famiglie e per i più piccoli utilissima per conoscere il nostro patrimonio culturale.