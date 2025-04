Gentile direttore,

vorrei rivolgermi all’assessore “alle piccole cose”, se ancora esiste, o a chi in Comune effettua la manutenzione delle bandiere.

Qualcosa è stato sistemato, qualcosa no. Alcune situazioni da ripristinare:

1) Scuola media Campi in via Gioconda bisognerebbe spostare di qualche metro (sopra il portone di ingresso) all’altezza di una finestra il trespolo porta bandiere. In tal modo si eviterebbe di dover ogni volta pagare un elevatore per effettuare la manutenzione o la sostituzione delle bandiere che, per legge, devono essere costantemente pulite e integre;

2) Il pennone piegato, arrugginito e pericoloso resta precariamente sulla torre delle Colonie Padane;

3) Scuola Capra/Plasio esiste il solo tricolore, bisognerebbe aggiungere porta aste per la bandiera europea

e quella della Regione Lombardia. Le bandiere sono simboli importanti. Devono, a norma di legge, essere pulite, curate ed esposte correttamente.

Non lasciamo che incuria, menefreghismo e sciatteria prevalgano.

© Riproduzione riservata