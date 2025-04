Intervento dell’eliambulanza, ieri sera poco dopo le 20 a Sesto per soccorrere una ragazzina di 12 anni caduta dal balcone al secondo piano di una palazzina delle case popolari di via delle Rose. La 12enne, che per fortuna non rischia la vita, è stata trasportata in ospedale a Bergamo. Ha riportato ferite agli arti. Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e all’eliambulanza, sono intervenuti i carabinieri di Pizzighettone che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti.

