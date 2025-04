Giornata clou di Fiera a Grumello Cremonese, 46esima edizione. “Crederci sempre arrendersi mai è il motto che ha contraddistinto il Comitato Fiera”, ha detto in aperturta la presidente del Comitato Fiera Grumello Maria Vittoria Berselli. “Ringrazio tutte le associazioni dalla Pro Loco alle società sportive per la collaborazione, un paese diviso è un paese che muore. 46 anni sono frutto di forte passione per il territorio.

Essere riconosciuti come momento importante anche dalle associazioni agricole ci rende orgogliosi e ci spinge a superare le difficoltà che ci mettono a dura prova”, ha aggiunto, ringraziando tutte le autorità presenti.

Tanti gli eventi collaterali della kermesse agricola: per gli amanti degli animali dimostrazione di equitazione con l’istruttrice Alice Orsi, il battesimo della sella con pony e cavalli, la consueta mostra di testuggini di Tartagioia, allevamento situato nel parmense. Oggi alle 17 la sempre attesa esibizione della squadra di cinofili “Madonna della Strada”.

E poi musica dalle 15:30 con il gruppo Legends corner che proporrà musica country ballabile. Nello stesso pomeriggio di festa, si potrà assistere ad una dimostrazione di modelli radiocomandati in scala 1/14 a cura dei Modellisti anonimi padani, mentre esperti caseari mostreranno come si produce il formaggio con il “fugon”.

