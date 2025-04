Per il grande cinema di CR1, rassegna domenicale dedicata per il mese di aprile a Gino Cervi, questa sera alle ore 21 andrà in onda l’adattamento cinematografico che Mario Camerini fece dei “Promessi Sposi” nel 1941, con protagonisti Gino Cervi e Dina Sassoli. Dopo quattro pellicole prodotte durante l’epoca del cinema muto, questo kolossal fu la prima trasposizione cinematografica sonora del romanzo di Manzoni, realizzata con grande dispiego di mezzi da parte della casa produttrice Lux Film.

