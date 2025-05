Mariano Navone, chi è il possibile avversario di Sinner a Roma

(Adnkronos) –

Il primo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025 potrebbe essere Mariano Navone. Il tennista argentino, numero 99 del mondo, se la vedrà al primo turno del Masters 1000 di Roma con l’azzurro Federico Cinà e in caso di vittoria troverebbe, al secondo turno, proprio il tennista altoatesino, al rientro in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Ma chi è Navone?



Mariano Navone è un tennista argentino di 24 anni, che l’anno scorso si è fatto notare nel circuito trionfando in diversi tornei. Navone ha infatti vinto, nel 2024, cinque Challenger: a Poznan, in Polonia; nel torneo ‘di casa’ di Santa Fe; a Santa Cruz in Bolivia, e ancora in Argentina, prima a Buenos Aires e poi di nuovo a Santa Fe. Questi risultati gli hanno permesso di accrescere la fiducia nelle sue qualità e scalare la classifica Atp, tanto da entrare nella top 30, piazzandosi al 29esimo posto del circuito, ancora oggi il best ranking della carriera.

In patria è diventato un idolo, tanto che i suoi tifosi hanno coniato il soprannome ‘La Navoneta’, prendendo liberamente ispirazione da quello usato per definire la Nazionale di calcio. “In Argentina tutti chiamano la Nazionale di calcio ‘Scaloneta’, dal nome del ct, Lionel Scaloni”, ha spiegato lo stesso Navone, “quindi ‘La Navoneta’ è lo stesso, anche se lo usano meno persone perché non sono così famoso. A me piace, la gente mi identifica con quel nome: non dicono Mariano, dicono ‘La Navoneta’”.