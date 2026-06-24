Liti e botte a Sospiro e a Castelleone, intervengono i Carabinieri

Continuano a moltiplicarsi gli episodi di violenza nel Cremonese. Nelle ultime ore i Carabinieri sono dovuti intervenire in due distinti casi, uno avvenuto in un bar di Sospiro e l’altro all’interno di un luogo di lavoro a Castelleone. In entrambi gli episodi si è trattato di discussioni che sono poi degenerate, concludendosi con l’intervento del 118.

Il primo intervento risale alla serata di martedì, poco dopo le 20.30, a Sospiro, dove è scoppiata una lite tra alcune persone, e due uomini si sono presi a pugni. Entrambi si trovavano in stato di alterazione alcolica. Sul posto sono intervenute le pattuglie delle stazioni di Sospiro e Vescovato. All’arrivo dei militari la situazione era già tornata sotto controllo.

Entrambi i coinvolti hanno riportato lesioni al volto e alla testa: un 35enni è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice verde all’ospedale di Cremona. L’altro protagonista dell’episodio, un 45enne, ha invece rifiutato le cure. I Carabinieri hanno identificato i presenti e raccolto le testimonianze necessarie per ricostruire l’accaduto.

Un secondo episodio si è verificato mercoledì mattina, intorno alle 8.30, in un’azienda di Castelleone. Anche in questo caso una discussione tra due colleghi, nata per motivi legati all’attività lavorativa, è rapidamente sfociata in violenza.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Romanengo, uno dei due contendenti avrebbe colpito l’altro con un pugno al volto. Ad avere la peggio è stato un lavoratore di 31 anni, che ha riportato una ferita al labbro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito in codice verde all’ospedale di Crema per le cure del caso.

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