Sinner, pericolo Ruud ai quarti di Internazionali Roma: il tabellone di Jannik

(Adnkronos) –

Pericolo Casper Ruud per Jannik Sinner, con un possibile derby italiano all’esordio. Il sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d’Italia effettuato oggi in vista del torneo, al via il 7 maggio, vedrà il ritorno in campo del numero uno del mondo, che ha scontato i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, e potrà finalmente tornare a giocare per difendere il primo posto nella classifica Atp.

Nel suo percorso a Roma Jannik esordirà, al secondo turno del torneo, contro il vincente della sfida tra l’argentino Mariano Navone e Federico Cinà. Agli ottavi invece la sfida sarebbe o con il belga Zizou Bergs oppure con il vincente di Cerundolo-Davidovich Fokina. L’azzurro potrebbe poi incrociare, ai quarti di finale, il norvegese Ruud, numero sette del mondo e fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid, dove ha battuto in finale Jack Draper. In caso di passaggio del turno, Sinner potrebbe vedersela in semifinale con il vincente di De Minaur-Fritz.

Lorenzo Musetti invece, arrivato per la prima volta in top ten, se la potrebbe vedere, sempre ai quarti, con il numero due Atp Alexander Zverev, mentre proprio Draper potrebbe essere l’avversario di Carlos Alcaraz, che potrebbe quindi incrociare Sinner soltanto in finale.