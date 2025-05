Achille Lauro a Domenica In, il legame speciale con Mara Venier e la ‘sorpresa’ in studio

(Adnkronos) – “È la festa della mamma e tu sei il mio grande amore”. Achille Lauro oggi, domenica 11 maggio, è stato ospite a Domenica In, portando un mazzo di fiori, alla sua “mamma adottiva”, la conduttrice Mara Venier.

Mara Venier e Achille Lauro hanno creato un legame solido negli ultimi anni e a Domenica In, hanno ricordato come è iniziato tutto: “Tutto è partito dal selfie che abbiamo fatto insieme, circa 6 anni fa, dopo la tua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano ‘Rolls Royce'”, ha ricordato la conduttrice, che ha aggiunto “ho sempre preso le tue difese come una mamma”.

Achille Lauro, in occasione della Festa della mamma, ha pubblicato un videoclip, dedicato a tutte le mamme, in particolare alla sua, mamma Cristina, che ripercorre tutti i ricordi della sua infanzia: “È una donna dolcissima, l’incarnazione del bene. Sono stato fortunato, è un punto fermo nella mia vita da sempre”.

“Oggi mi sento un uomo, ho trovato una mia serenità. Si percepisce nella mia musica”, ha detto Achille Lauro che oggi ha trovato una pace interiore, anche grazie alla musica, che non lo ha mai abbandonato. Così come Roma, città del suo cuore, a cui Achille ha dedicato ‘Amor’, l’ultimo brano uscito del cantautore: “Sono sempre stato molto solitario, nell’ultimo anno ho riflettuto molto su me stesso. Ho deciso così di coinvolgere i miei fan nel videoclip, si è creato davvero qualcosa di profondo con loro. Rimango sorpreso dalle parole che mi scrivono”. “Ti meriti tutto, poche volte ho incontrato degli artisti così generosi come te”, queste le parole di Mara Venier.

Grandissima sorpresa durante l’esibizione di Achille Lauro a Domenica In che ha cantato ‘Amor’ e ‘Incoscienti giovani’, il brano portato al Festival di Sanremo 2025. Sulle ultime note, è entrato a sorpresa Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, che ha applaudito con grande gioia, complimentandosi con l’artista.

Occasione per ricordare un piccolo aneddoto riguardo il brano: “Carlo ha salvato la canzone. La notte prima dell’annuncio gli ho detto che volevo cambiare la canzone. Ma lui mi ha detto ‘non ti azzardare'”, ha spiegato Achille. “Questo è un capolavoro”, ha risposto il conduttore.