L’aumento dell’incidenza della disabilità e la lettura dei bisogni speciali; l’integrazione socio-sanitaria; la povertà educativa in famiglie con culture diverse; l’accompagnamento integrato delle famiglie con bimbi e bimbe 0-6 anni.

Questi i temi principali che verranno approfonditi nel convegno “Insieme per un futuro a sostegno delle famiglie”, in programma sabato 17 maggio dalle 9 alle 13 presso il Centro Cr2 Sinapsi di Cremona. L’evento rientra nel progetto Da Zero a Mille sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile sui territori di Cremona, Brescia e Mantova.

Ad aprire la mattinata, i saluti istituzionali di Marco Rossi-Doria, presidente di Impresa Sociale Con i Bambini, di rappresentanti di Regione Lombardia e Comune di Cremona, partner del progetto e di Paola Merlini, presidente della cooperativa Cosper (capofi la).

A seguire, spazio agli esperti. Stefano Benzoni, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta e docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca interverrà sul tema “Bisogni e punti di forza dei figli e delle famiglie: un linguaggio per l’integrazione socio-sanitaria”.

Prenderà poi la parola Benedetta Rubino, psicologa e psicodiagnosta della Cooperativa Crinali di Milano, impegnata in progetti di sostegno psicologico transculturale. L’argomento del suo intervento sarà “la vulnerabilità dei bambini migranti: come accogliere e sostenere i loro genitori”.

Infine, Sabina Gandini, pedagogista e docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che svolge attività di consulenza, formazione e supervisione pedagogica nei Servizi per l’infanzia, approfondirà “la lettura dialogica” come strumento che favorisce lo sviluppo psicologico dei bambini, portando l’esperienza di ricerca-azione nei servizi 0-6 del Comune di Crema.

Il progetto

Da Zero a Mille è un progetto dedicato alla prima infanzia che si rivolge a oltre 25.300 bambini da 0 a 3 anni dei territori cremonese, bresciano e mantovano e che mette insieme 36 partner tra istituzioni pubbliche e privato sociale e 9 ambiti territoriali sociali. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi fi nalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.

© Riproduzione riservata