Pericoloso e indecoroso il pennone alle Colonie Padane

Gentile Direttore,

continuano le iniziative sociali di sensibilizzazione alle Colonie Oadane. Ultima la corsa per il Parkinson organizzata dalla Tartaruga Onlus per far conoscere ai cittadini le problematiche connesse a questa malattia degenerativa diffusa soprattutto tra gli anziani.

Bene la partecipazione del Comune con l’Assessore Zanacchi. Benissimo la partecipazione delle 130 persone che hanno affrontato i 6 km previsti dagli organizzatori.

Unica nota dolente è stata la perdurante incuria degli amministratori a mettere in sicurezza l’asta della bandiera piegata e arrugginita sulla torretta delle Colonie. Il pennone deteriorato e corroso dalla ruggine mette a rischio l’incolumità delle persone.

La criticità è stata, nel corso degli anni, ripetutamente segnalata agli amministratori attraverso segnalazioni a SpazioComune e lettere sulla stampa locale. Anche questa volta si è scelto di non intervenire. Quanto tempo dovrà ancora passare per sistemare una situazione pericolosa per i cittadini ed esteticamente oscena?

