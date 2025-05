Cremona celebra l’apertura della festività di S. Rita con un evento che intreccia musica, teatro e spiritualità, inserito nel programma del Microfestival di Teatro e Musica Antica organizzato dal Comune di Cremona in collaborazione con Auser Insieme Università Popolare della LiberEtà e con Acli Turismo per la direzione artistica di Roberto Cascio. L’iniziativa si colloca a corollario degli eventi in programma per la Notte Europea dei Musei.

Domenica 18 maggio, alle ore 17, nella chiesa di S. Rita di via Trecchi, 11 si terrà infatti un concerto-azione scenica a cura del Fortuna Reditus Ensemble, che condurrà il pubblico in un percorso sonoro e narrativo dedicato alla figura della santa.

Il programma musicale propone una selezione di composizioni sacre di frati e suore appartenenti all’Ordine di Sant’Agostino, tra cui Guglielmo Lipparini, Ippolito Ghezzi, Agostino Diruta e suor S. Assandra, monaca clarissa cremonese del XVII secolo. I brani, eseguiti su strumenti d’epoca, restituiranno l’atmosfera mistica delle comunità monastiche agostiniane. Un evento che unisce il rigore della ricerca storica alla forza evocativa della musica e del teatro per celebrare una figura amata e venerata come S. Rita da Cascia.

Ensemble vocale e strumentale: Atsuko Koyama, Xu Ping, Angela Troilo, Niccolò Roda (canto), Anna Giuseppina Mosconi (viola da gamba), Roberto Cascio (arciliuto e concertazione, curatore dell’elaborazione dei testi).

A seguire, la rappresentazione scenica “…entro vermiglio humor candida fede”, ispirata al testo del 1628 Breve racconto delle Attioni più singolari della beata Rita da Cascia monaca dell’Ordine di Sant’Agostino, darà voce ai momenti più significativi della vita della santa. Interpreti e personaggi: Donatella Ricceri (suor Celeste), Angela Troilo (suor Lavinia), Anna Giuseppina Mosconi (una novizia), Niccolò Roda (Geppo). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

© Riproduzione riservata