Inizieranno nel mese di giugno, dopo la chiusura delle scuole per la pausa estiva, così da ridurre il più possibile i disagi, le asfaltature programmate per la prima parte del 2025. Questi lavori, per un ammontare di € 1.040.000, interesseranno i seguenti tratti stradali:

– la tangenziale da via Nazario Sauro direzione Piacenza (per una superficie di 3.400 mq);

– sempre la tangenziale da via Nazario Sauro direzione Mantova (per una superficie di 2.400 mq);

– la rotatoria di via Castelleone, zona Ipercoop (anello e strada di immissione dall’ex statale 415 (3.800 mq).

In questi casi i lavori saranno effettuati nelle ore notturne per limitare i disagi alla circolazione. Altre asfaltature riguarderanno la rotatoria tra via delle Vigne e via delle Viole (anello e raccordi per una superficie di 2.200 mq), via Postumia (7.730 mq di superficie) e l’area del casello autostradale di via Mantova (6.240 mq di superficie).

Si tratta, complessivamente, di 25.770 metri quadrati di nuove asfaltature a cui si aggiungeranno alcuni interventi di carattere straordinario. Infatti, unitamente a queste opere di manutenzione straordinaria, sono previsti lavori di messa in sicurezza di alcune strade per un costo che ammonta a € 200.000. Nello specifico saranno acquistati nuovi blocchi da posizione per motivi di sicurezza in occasioni di eventi nel centro storico, saranno ripristinate le barriere stradali incidentate, proseguirà il monitoraggio dei sovrappassi, così come le manutenzioni dei portali segnaletici in ambito urbano, sarà sistemato il manufatto presente in via Ossalengo, verranno rifatte le spallette in via S. Cristina, saranno ripristinati i passaggi veicolari in via Maffi e i piccoli canali di scolo che si trovano ai cigli delle vie Postumia, Mantova, Acquaviva e Riglio. Inoltre, sarà fatta la manutenzione dei giunti dei sovrappassi e verrà attivato un apposito sistema per la mappatura delle strade cittadine.

Il Comune segnbala inoltre che da questo mese, sotto il controllo e il monitoraggio dei tecnici comunali e di AEM S.p.A, è in corso il rifacimento del manto stradale laddove sono stati eseguiti lavori che riguardano i sottoservizi o altro. Questi ripristini interessano importanti tratti stradali cittadini per complessivi 25.000 metri quadrati di superficie. Con i lavori che saranno eseguiti a giugno, si arriverà così a circa 50.000 metri quadri complessivi di asfaltature.

“Ringrazio i tecnici del Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo del Comune e di AEM S.p.A. per il lavoro svolto”, dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi, che aggiunge: “La programmazione delle asfaltature e il controllo dei ripristini stradali garantiranno interventi a beneficio della sicurezza per oltre 50mila metri quadri di nuove asfaltature e manutenzioni straordinarie alle infrastrutture viabilistiche. Questo è il primo step al quale ne seguiranno altri dopo il mese di luglio”.

