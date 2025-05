Se è vero che l’invecchiamento della popolazione rappresenta un’opportunità unica per le imprese, il tessuto imprenditoriale cremonese si sta preparando ad affrontare questa sfida puntando su ricerca e formazione. Nel quadro della collaborazione tra Camera di Commercio di Cremona e il campus di Cremona dell’Università Cattolica, oggi e il 21 maggio prossimi saranno due gli appuntamenti capaci di offrire un’occasione preziosa di confronto con esperti del settore, per comprendere come il mondo dell’alimentazione possa evolversi e per rispondere alle nuove esigenze di un pubblico sempre più attento e consapevole.

Grazie agli interventi della nutrizionista Margherita Dall’Asta e alla tecnologa alimentare Roberta Dordoni, sono state esplorate le strategie e le soluzioni più innovative per lo sviluppo di prodotti adatti a questa fascia di consumatori, con particolare attenzione sulla consistenza dei cibi, sul packaging e sulle più recenti raccomandazioni nutrizionali.

© Riproduzione riservata