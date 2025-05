Il sottopasso pedonale situato nei pressi dell’Ospedale di Cremona, punto di transito fondamentale per cittadini, pazienti e personale sanitario, versa da anni in condizioni di degrado e abbandono, oltre a rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza. A fronte di tante segnalazioni in proposito, la consigliera comunale Jane Alquati (Lega Lombarda – Salvini Lombardia) ha presentato un’interrogazione al sindaco e al presidente del Consiglio Cominale che chiede, tra l’altro, di rendere note “le cause della mancata manutenzione e l’eventuale presenza di interventi previsti ma mai realizzati; e l’esistenza di un piano concreto per la riqualificazione del sottopasso, con particolare attenzione alla sicurezza, all’accessibilità e all’illuminazione”.

“È inaccettabile che un’infrastruttura così importante per la mobilità pedonale resti in queste condizioni – dichiara la Consigliera Alquati –. Servono interventi urgenti per restituire decoro, sicurezza e dignità a un punto nevralgico della nostra città. Il mio personale ringraziamento va a Simone Frontoni, attivissimo volontario di ANED (Associazione nazionale emodializzati) che mi ha segnalato questa situazione di degrado e incuria”.

La Lega chiede tempi certi, trasparenza e un impegno concreto da parte dell’Amministrazione per risolvere una situazione che, da troppo tempo, penalizza cittadini e utenti dell’Ospedale.

