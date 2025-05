Prosegue a Cremona l’impegno dell’Associazione Provinciale LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) nella prevenzione secondaria, allo scopo di diagnosticare eventuali patologie quando sono nelle prime fasi e poter quindi intervenire con le cure in modo più efficace.

In tale quadro è stato lanciato un crowdfunding sulla piattaforma online Idea Ginger, a sostegno di due nuove iniziative: prevenzione dermatologica e prevenzione oncologica maschile. Il melanoma rappresenta il terzo tumore più frequente nelle persone sotto i 50 anni e il tumore alla prostata è la terza causa di morte per gli uomini non solo in Italia ma anche nel mondo, ecco perché è fondamentale effettuare visite periodiche.

Per questo l’associazione lancia un appello: “Abbiamo bisogno del vostro sostegno”. L’obiettivo è raccogliere 6.000 euro, sufficienti a coprire 240 visite specialistiche gratuite tra dermatologia e prevenzione oncologica maschile, 120 visite per ogni obiettivo. Tutto viene svolto su base volontaria, senza alcun finanziamento pubblico.

LILT è operativa a Cremona e nelle sedi di Rivolta d’Adda, Crema e Soresina grazie all’impegno dei volontari e per il materiale necessario allo svolgimento delle attività conta sulle donazioni. I dati parlano da soli: nel 2024, nella sola sede di Cremona, sono state effettuate oltre 750 visite senologiche, 2.500 mammografie, 800 ecografie mammarie e 600 Pap-test.

