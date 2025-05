Sabato 17 maggio alle 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino approda il premiatissimo Ensemble Diderot per presentare il programma Bach e il suo tempo, meravigliosa miscellanea di brani comprendente capolavori di Johann Sebastian Bach, tra cui l’incantevole Concerto per due violini in re minore, e di autori suoi contemporanei quali Antonio Vivaldi e Johann Friedrich Fasch.

Il concerto è inserito nel cartellone di STRADIVARIfestival, la rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia, con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e Mdv friends.

Ben nota è l’ammirazione che il Cantor nutrì nei confronti del Prete rosso, di cui trascrisse e adattò parecchie opere, ma il genio di Eisenach stimava moltissimo anche Fasch, compositore oggi poco conosciuto ed eseguito ma che ha lasciato pagine splendide, tra cui il Concerto in re minore per violino e oboe che apre la serata.

I solisti sono Johannes Pramsohler (violino solo e direzione), Marie Radauer-Plank (violino solo), Ivan Podyomov (oboe). Il concerto rientra nel cartellone di STRADIVARIfestival, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e Mdv friends.

L’ENSEMBLE DIDEROT

L’ensemble, che ha sede a Parigi e prende il nome dal filosofo francese Denis Diderot, si coagula attorno al violinista e direttore/fondatore Johannes Pramsohler. Pur partendo sempre dalla musica da camera, l’Ensemble Diderot si presenta anche in formazione orchestrale e dal 2018 ha un proprio coro.

Dall’esplorazione della musica da camera barocca e di un patrimonio inesauribile di sonate in trio, quartetti e sonate per ensemble più ampi del XVII e XVIII secolo, fino alle rappresentazioni di opere liriche in scena, un programma fitto di impegni e interpreti affini hanno dato al gruppo una coesione simile a quella di un quartetto d’archi permanente. L’ensemble è stato ospite acclamato di palcoscenici e piattaforme mediatiche di tutto il mondo.

I BIGLIETTI

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Museo del Violino (da martedì a venerdì 11-17; sabato, domenica e festivi 10-18) oppure online sulla piattaforma Vivaticket (www.vivaticket.com). Questi i prezzi: settori A/B/C/D/E/H/I euro 30, settori F/G euro 25; promozione studenti settori F/G euro 12. Infotel. 0372 080809.

