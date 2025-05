Quattro volontari della Protezione Civile provinciale – Giacomo Nichetti, Giovanni Spinelli, Giuseppe Viola e Andrea Dembech – sono oggi partiti alla volta di Roma, accompagnati da funzionari della Provincia e del Comune di Cremona, come supporto alle attività di prevenzione e di ordine pubblico in occasione della Messa di intronizzazione di papa Leone XIV che si terrà domenica prossima alle 10 in piazza San Pietro, una cerimonia di grande richiamo, con la previsione di circa 250mila fedeli e la presenza di Capi di Stato e di Governo da tutto il mondo.

Dalla Lombardia partiranno complessivamente 86 volontari, appartenenti alle varie province lombarde, che prenderanno parte a questa missione, in programma da oggi fino al 19 maggio.

© Riproduzione riservata