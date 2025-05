Nuoto, Paltrinieri “Concentrato su acque libere”

ROMA (ITALPRESS) – “L’anno scorso avevo preparato tutto per le Olimpiadi ma se la piscina è andata benissimo, in acque libere è andata abbastanza male. Per questo mi sono dato l’obiettivo di provare a fare bene il mare”. Così Gregorio Paltrinieri, a margine della presentazione della seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina, illustra i suoi programmi per la stagione.

