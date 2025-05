Hanno spintonato un uomo, buttandolo a terra, per poi sottargli il cellulare e darsi alla fuga: sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cremona due uomini, rispettivamente di 38 e 31 anni, che dovranno rispondere del reato di rapina.

L’episodio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, in via dell’Annona, all’angolo con via del Macello. L’uomo, che stava percorrendo la via in bici, è stato avvicinato dai due, che lo hanno aggredito per rubargli il telefono. Quindi, si sono rifugiati in un edificio abbandonato nelle vicinanze.

La vittima si è immediatamente recata alla caserma di viale Trento Trieste per denunciare l’aggressione. Grazie alle indicazioni fornite e al pronto intervento dei militari, uno dei presunti responsabili è stato individuato all’interno dello stabile indicato.

Privo di documenti ma già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto dall’aggredito. Poco dopo, anche il secondo sospettato è stato localizzato e identificato. I due sono stati condotti presso la caserma Santa Lucia per gli accertamenti del caso. Durante le operazioni, uno dei fermati ha dato in escandescenza, tentando atti autolesionistici. È stato quindi richiesto l’intervento del personale del 118.

Uno dei soggetti è risultato gravato da precedenti di polizia e da un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso nel 2023. La Sezione Radiomobile ha avviato la segnalazione all’Ufficio Immigrazione della Questura per un nuovo provvedimento di espulsione.

