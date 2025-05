Tg News – 16/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Vertice Russia-Ucraina, per Kiev “Da Mosca proposte irricevibili”

– Meloni a Tirana: “L’Albania è europea come l’Italia”

– Delitto Garlasco, test Dna anche per gemelle Cappa e amici di Stasi e Sempio

– Fregene, fermata nuora, cercava online “come togliere il sangue”

– A Milano 13enne accoltellato con il cane per strada, gravissimo

– Papa Leone: investire su famiglia fondata su unione uomo-donna

– Troppi accessi per invio 730 precompliato, in tilt sito Agenzia Entrate

– Geopolitica, imprese e IA al centro del Forum di Confindustria Romania

– Previsioni 3B Meteo 17 Maggio

