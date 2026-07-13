La Cremonese punta su Stuckler: contratto prolungato fino al 2030

La Cremonese punta forte su David Stuckler. Il club grigiorosso ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell’attaccante fino al 30 giugno 2030, confermando la fiducia in uno dei giovani più promettenti cresciuti nel vivaio.

Arrivato a Cremona nell’estate del 2022, Stuckler si è messo subito in luce con la formazione Under 19, risultando tra i grandi protagonisti della storica promozione in Primavera 1 conquistata nel 2024. In quella stagione il centravanti ha collezionato numeri di assoluto rilievo, realizzando 30 reti e servendo 11 assist in 27 partite.

Le successive esperienze in prestito hanno confermato le sue qualità anche tra i professionisti. Con la maglia della Giana Erminio ha firmato 16 gol in 45 presenze tra Serie C e Coppa Italia di categoria, mentre nell’ultima stagione ha contribuito alla promozione in Serie B del Vicenza con 15 reti in 42 gare. Un rendimento che gli è valso anche il titolo di capocannoniere del Girone A di Serie C.

Con il rinnovo fino al 2030, la Cremonese blinda così il proprio attaccante, che continuerà il percorso in grigiorosso dopo la crescita maturata nelle ultime stagioni. Ora la Serie B, come banco di prova nel percorso del giovane bomber.

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