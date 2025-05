Spaccatura del centrodestra in consiglio provinciale: ad annunciare la costituzione di nuovo gruppo consigliare ora sono Gianni Rossoni, Valeria Patelli e Filippo Raglio. Si tratta, a sua volta, della conseguenza di una prima decisione presa da altri consiglieri della coalizione, come riferiscono gli interessati in una nota:

“Preso atto della decisione dei consiglieri Zabert, Rava e Oneta di costituire un nuovo gruppo consiliare, autonomo rispetto alla lista con la quale si sono candidati, i consiglieri Rossoni, Patelli e Raglio – espressione di Forza Italia e Lega – annunciano la costituzione del gruppo consiliare Centrodestra per Cremona, denominazione coerente con la lista unitaria che ha rappresentato, fin dalla sua nascita, l’unico progetto politico condiviso dal centrodestra cremonese alle recenti elezioni provinciali”.

Come capogruppo è stata indicata la consigliera Valeria Patelli, sindaco di Calvatone ed esponente di Forza Italia.

Continua la nota: “La scelta degli esponenti di Fratelli d’Italia conferma di fatto un volontario e palese distinguo, non solo nei rapporti interni alla coalizione, ma soprattutto rispetto al mandato politico ricevuto dagli elettori. Una decisione che ha portato alla divisione della rappresentanza del centrodestra in Consiglio Provinciale, con la presenza di due distinti gruppi consiliari all’opposizione. I sottoscritti consiglieri, tuttavia, confermano con fermezza la volontà di proseguire nel solco del progetto originario della lista Centrodestra per Cremona, costruito grazie al contributo congiunto di tutte le forze della coalizione e orientato a rappresentare un’alternativa credibile all’attuale maggioranza di centrosinistra. Con coerenza, responsabilità e spirito di servizio, continueremo il nostro impegno in Consiglio Provinciale a tutela delle istanze degli amministratori locali e dei cittadini del territorio. Senza sconti nè cedimenti, ma soprattutto senza ambiguità politica”.

