All’Ospedale di Cremona, il prossimo 24 maggio, torna l’Open Day delle professioni sanitarie: un’occasione offerta ai futuri studenti per conoscere l’offerta formativa dei corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Assistenza Sanitaria della sede cremonese dell’Università degli Studi di Brescia.

L’evento, aperto a tutti gli interessati, si svolgerà dalle 9 alle 16 al Padiglione n.4, con accesso da Largo Priori 1. Durante la giornata, i ragazzi potranno incontrare i tutor dei tre percorsi universitari per un confronto sui piani di studio, gli esami e la vita universitaria, oltre che ricevere informazioni pratiche sulle modalità di ammissione, le tasse universitarie e le borse di studio disponibili.

“Sarà un’opportunità per scoprire professioni che arricchiscono sia le competenze tecniche sia quelle umane – ha commentato Adele Luccini, direttore Polo Universitario dell’ASST di Cremona – le aspiranti matricole potranno visitare i laboratori allestiti per ogni corso, vedere e sperimentare alcuni aspetti delle realtà delle professioni, entrare in contatto con i tutor didattici e confrontarsi con studenti e professionisti per chiarire dubbi e soddisfare curiosità. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni e suggerimenti utili per affrontare al meglio il test di ingresso“.

