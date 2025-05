Protagoniste indiscusse del Japan Show e dell’Italian Koi Expo sono loro, le carpe giapponesi. Quello di Cremona è l’unico evento internazionale dedicato alle carpe in Italia con una sezione espositiva dedicata, appuntamenti divulgativi e approfondimenti scientifici qualificati e l’attesissimo Koi Show. Sono oltre 180 gli esemplari iscritti al concorso, provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Luca Degani, presidente Italian Koi Association: “All’interno del campo gara vengono stabilite 35 vasche e all’interno di queste poi vengono suddivisi i pesci per ogni proprietario, ci sono circa 25 varietà che vengono suddivise per classi e per misure. Queste poi vengono valutate da una giuria internazionale e sostanzialmente vengono poi assegnati dei premi, che sono i premi più importanti per ogni varietà oppure anche per misura”.

La carpa incarna i valori dello zen e della cultura giapponese al massimo spiega Degani: “Nella cultura generale è risaputo che questi pesci incarnano gli stessi valori dei samurai e per questo si dice che siano portatori di valori come la perseveranza, il coraggio e la forza, quindi incarnano gli stessi valori degli antichi guerrieri giapponesi”

Secondo una antica leggenda poi, la carpa che supera le avversità nel corso della vita, si trasformerà in un drago: “Il mito a cui si vuole fare riferimento ha come protagonista una carpa di nome Yu, nonostante avesse incontrato lungo il suo percorso nel fiume diverse difficoltà, riesce a un certo punto a risalire l’ultima cascata e completa questa metamorfosi trasformandosi in un dragone venendo poi venerata come una divinità”.

