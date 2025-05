Si è conclusa oggi a CremonaFiere la quarta edizione di Japan Show la kermesse interamente dedicata alla cultura Giapponese e Italian Koi Expo – Campionato Internazionale di carpe giapponesi.

Grande partecipazione da parte del pubblico ai numerosi eventi e incontri che si sono alternati nel week end dai workshop di Origami giganti e di Kusudama, ai corsi di lingua giapponese e Shodo; dai workshop di Yuzen, l’arte della decorazione del kimono a quelli di preparazione di Sushi e Gyoza, ma anche laboratori di Bonsai, Ikebana e Kokedama, e di Chochin per la creazione di lanterne.

Oltre a numerose dimostrazioni di Arti Marziali, con esibizioni di Iaido, Aikido e tecniche di combattimento che rispecchiano la tradizione dei Bushi, i guerrieri del Giappone feudale con Maestri e allievi di numerose scuole e Dojo come il Clan Bushido di Brescia; l’Aikido Budo Brescia e lo ShinBukai.

E ancora, tante le esibizioni di danza, vestizione del Kimono, cerimonia del tè con la Maestra Tamiko Ito pittura Sumi-e. Grande attenzione per la stanza in stile Giapponese e la mostra Koinobori ideati da Yoshie Nishikawa.

Ospite d’eccezione, l’influencer Chef Hiro che per la prima volta al Japan Show ha incantato il pubblico raccontando curiosità e aneddoti della cultura giapponese.

Ma le sorprese non sono finite, si è svolta anche la premiazione del Koi Show il Campionato internazionale di carpe giapponesi cuore pulsante di Italian Koi Expo, con 30 vasche gara e oltre 180 esemplari iscritti da tutta Europa.

L’Italian Koi Expo ha visto sfidarsi carpe di 16 varietà: Kohaku, Sanke, Showa, Bekko, Utsuri, Asagi, Sushui, Koromo, Goshiki, Kawarigoi, Hikarimuji, Hikarimoyo, Hikari-Utsuri, Tancho, Ginrin, Doitsu. A valutarle sono statei giudici ZNA di fama internazionale: Rudi Van Den Broeck (Belgio), Ronald Stam (Olanda), Niko Bellens (Belgio) e Ruud Besems (Olanda). decretando i vincitori.

“Questo evento fa parte della rosa delle eccellenze fieristiche di CremonaFiere, e anche quest’anno, Japan Show ha confermato il suo ruolo di evento di riferimento per la cultura giapponese in Italia, superando le aspettative in termini di visitatori e interesse” dichiara il Presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni. “La Sinergia con IKA – Italian Koi Association risulta sempre più un connubio vincente. Siamo orgogliosi di aver ospitato un pubblico così appassionato e desideroso di immergersi nelle tradizioni e nelle novità del Sol Levante. Questo successo ci spinge a continuare a investire in format originali e di qualità per Cremona Fiere”.

“Siamo estremamente soddisfatti della sinergia con CremonaFiere per questa quarta edizione congiunta della Fiera Japan Show e Italian Koi Expo” spiega Luca Degani, Presidente IKA (Italian Koi Association). “Vedere la passione per la cultura giapponese e, in particolare, per le nostre amate carpe koi, crescere di anno in anno, è per IKA motivo di grande orgoglio. Questa collaborazione ha portato un valore aggiunto significativo all’evento, offrendo un’esperienza ancora più ricca e completa per tutti gli appassionati”.

© Riproduzione riservata