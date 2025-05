Il 16 giugno prossimo scade il termine per il versamento dell’acconto IMU 2025 (o per il versamento in unica soluzione annuale). Dal 2025 i Comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente all’interno delle fattispecie individuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con i decreti ministeriali del 7 luglio 2023 e del 6 settembre 2024, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019. Le aliquote IMU 2025, modificate rispetto al 2024, sono state approvate dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2024 e pubblicate sul sito del Ministero il 15 gennaio 2025. Il versamento dell’acconto IMU 2025 è pari all’imposta dovuta per il primo semestre. Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre 2025.

Le aliquote IMU approvate per il 2025 sono le seguenti:

0,6% (6,00 per mille) Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);

0,00% (0,00 per mille) Fabbricati rurale ad uso strumentale (incluso categoria catastale D/10);

1,06% (10,6 per mille) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10);

1,06% (10,6 per mille) Terreni agricoli;

1,06% (10,6 per mille) Aree fabbricabili;

1,06% (10,6 per mille) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

0,61% (6,10 per mille) Terreni agricoli, Aree fabbricabili, Altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), di proprietà di ONLUS o Enti del Terzo Settore;

Terreni agricoli, Aree fabbricabili, Altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), di proprietà di ONLUS o Enti del Terzo Settore; 0,98% (9,8 per mille) Abitazione concessa in comodato d’uso gratuito a parenti sino al secondo grado (in linea retta o collaterale), purché il comodatario la utilizzi come abitazione principale.

Per facilitare questo adempimento il Comune di Cremona ha da tempo reso disponibile un servizio online che consente di effettuare, in autonomia 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, il conteggio dell’imposta dovuta e stampare il modello di versamento F24 accedendo allo Sportello del Contribuente IMU presente nella sezione “Argomenti in evidenza” sul sito del Comune di Cremona ( www.comune.cremona.it) .

L’accesso Sportello del Contribuente IMU avviene mediante identificazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica). L’imposta dovuta viene conteggiata sulla base della situazione patrimoniale ai fini IMU (identificativi e rendite catastali) del contribuente e degli elementi rilevanti per la definizione del calcolo dell’imposta, aliquote, agevolazioni ecc., così come risulta dagli archivi del Comune. In caso di discrepanze rilevate fra questi dati e la reale situazione attuale, è possibile apportare in autonomia le modifiche necessarie prima di eseguire il calcolo dell’imposta e quindi stampare il modello F24 e procedere al versamento presso gli sportelli abilitati.

Lo Sportello del Contribuente IMU offre anche la possibilità di effettuare il conteggio libero dell’imposta, senza necessità di autenticazione, semplicemente inserendo manualmente i dati relativi agli immobili posseduti ed effettuando la stampa del modello di pagamento F24. Il pagamento mediante modello F24 può essere effettuato presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie abilitate.

Importo minimo: il tributo del singolo soggetto passivo non è dovuto nel caso in cui l’imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia uguale o inferiore a € 5,00.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento F24 sono i seguenti:

Codice Ente – Comune Cremona: D150

Codici tributo:

3912 IMU- per abitazione principale (A1/A8/A9 e relative pertinenze) – COMUNE

3914 IMU- per terreni – COMUNE

3916 IMU- per aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU- per altri fabbricati – COMUNE

3925 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 3930 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Informazioni e contatti

Informazioni di carattere generale sul tributo si trovano sulla homepage del sito del Comune di Cremona nella sezione “Argomenti in evidenza – Imposte”. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti scrivendo all’indirizzo imu@comune.cremona.it , oppure telefonando al numero 0372 407348 – 407378 – 407383 – 407472 – 407415 – 407643 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, il mercoledì orario continuato dalle 8:30 alle 16:30, al Servizio Entrate Tributarie, previo appuntamento, telefonando ai numeri sopra indicati oppure online andando sulla homepage del sito del Comune di Cremona ( www.comune.cremona.it ), “Prenota appuntamento”.

