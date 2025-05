Sabato 17 maggio si è tenuta la prima tornata per il rinnovo dei Comitati di Quartiere 2 (Boschetto – Migliaro), 5 (Borgo Loreto – San Bernardo) e 9 (Giordano – Cadore). Le votazioni si sono svolte regolarmente, sviluppando una sinergia tra Centro Quartieri e Beni Comuni e cittadini che hanno gestito il seggio elettorale.

I risultati della giornata elettorale sono i seguenti:

Comitato di Quartiere 2 Boschetto Migliaro: votanti 150 – Luigi Armillotta, 71; Franco Pedroni, 67; Giacomo Maghenzani, 41; Giovanna Spingardi, 38; Bruno Musoni, 35; Giulia Maria Praticò, 31; Giuseppe Gigliobianco, 22; Fabio Dellepiane, 17; Gerolamo Fervari, 16; Manuel Scandroglio, 12; Walter Carletti, 9.

Comitato di Quartiere 5 Borgo Loreto – San Bernardo: votanti 164 – Fabio Lodigiani, 72; Silvia Belicchi, 55; Manuel Rosamilia, 54; Patrizio Carina, 47; Aldo Nassano, 21; Simone Perini, 19; Giuseppe Ballestriero, 17, Danny Martinelli, 16; Daniela Soldi, 13; Annalisa Ferrari, 11; Carolina Bardelli, 7; Giuseppe Sgroi, 6; Gabriele Luigi Ronda, 5.

Comitato di Quartiere 9 Giordano – Cadore: votanti 110 – Barbara Dellanoce, 51; Barbara D’Auria, 48; Marco Nolli, 27; Andrea Ghisoni, 22; Giuseppe Murelli, 22; Giulio Villa, 17; Nadia Alquati, 15; Piero Caponi, 9; Alessandro Petrucci, 5; Silvica Enache, 4; Pier Antonio Rastelli, 1.

In base al regolamento dei Comitati di Quartiere, i Direttivi rimangono in carica 4 anni e sono composti da un numero di membri che va da 6 a 9. Viene eletto presidente chi ha conseguito il maggior numero di voti, il secondo eletto svolge le funzioni di vice presidente. Il presidente è assistito dal segretario, dallo stesso individuato tra i componenti del Direttivo. In questa prima fase tutti i candidati risultano eletti, entreranno nel direttivo i nove che hanno ottenuto più voti, salvo rinuncia da parte di qualcuno di essi.

“Un buon risultato in termini di affluenza alle urne e quindi di partecipazione attiva dei cittadini” dichiara la vicesindaca con delega ai Quartieri e Reti comunità Francesca Romagnoli. “Faccio i complimenti a chi è stato eletto e auguro un buon lavoro ai nuovi Comitati di Quartiere. Nei prossimi giorni vi sarà l’insediamento dei direttivi, con la conferma dei nove nominativi che hanno ottenuto più voti. Auspico che i nuovi Comitati possano in qualche modo coinvolgere i candidati che, a seguito dell’insediamento, non entreranno a far parte del direttivo e che ringrazio comunque per essersi messi a disposizione della città”.

La seconda ed ultima tornata elettorale si svolgerà sabato 24 maggio, sempre dalle 15 alle 19, quando si voterà per il rinnovo dei Comitati di Quartiere 14 (San Felice – San Savino) in piazza Maria Montessori (di fronte alla chiesa), 15 (Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi) al Centro sociale anziani di via Bagnara, 6, e 16 (Centro) a SpazioComune – piazza Stradivari, 7.

