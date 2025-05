Dovrà scontare una condanna a otto mesi per rapina: per questo nel pomeriggio del 17 maggio i Carabinieri della Stazione di San Daniele Po hanno arrestato un uomo di 64 anni, pregiudicato. La condanna, emessa dal Tribunale di Parma nel 2020 e confermata nel giugno 2024 dalla Corte d’Appello di Bologna, è ora definitiva ed esecutiva.

Secondo l’accusa, il 64enne aveva commesso una rapina in una farmacia di Parma nell’aprile 2015. Era entrato nel negozio con il volto coperto da un passamontagna, e una mano in tasca come a nascondere un’arma. Si era portato dietro al bancone ed aveva intimato ai farmacisti di aprire le casse per impossessarsi di alcune centinaia di euro. Poi si era dato alla fuga a piedi.

© Riproduzione riservata