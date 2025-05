Al via l’iter del primo progetto di legge in regione Lombardia sulla valorizzazione del paesaggio della pianura Lombarda e dei prati stabili, promosso dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paola Bulbarelli e tra i firmatari, Marcello Ventura.

Il progetto è stato presentato in mattinata nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno preso parte Federico Romani Presidente del Consiglio Regionale, Paola Bulbarelli, consigliere regionale e Christian Garavaglia, Capo gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. E’ intervenuto con un video messaggio anche Alessandro Beduschi Assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia.

“La pianura lombarda non è solo lo sfondo della nostra quotidianità: è la nostra radice, il nostro orgoglio: racchiude storie di fatica e di ingegno, di natura e di cultura” ha evidenziato il presidente della IV Commissione Attività produttive, Ventura.

“I prati stabili, con la loro biodiversità spontanea, rappresentano un patrimonio da riscoprire e difendere, anche come forma di resistenza alla banalizzazione del paesaggio e alla cementificazione selvaggia. Questo progetto di legge, promosso con passione e competenza dalla collega Paola Bulbarelli, merita il nostro sostegno più convinto.

È una visione politica che parte dai territori per arrivare all’identità lombarda, quella autentica, che profuma di fieno e di futuro. Valorizzare i prati stabili significa restituire voce a chi li ha sempre custoditi con amore: gli agricoltori, i piccoli comuni, le comunità locali. E significa anche riconoscere che il vero progresso non si misura solo in chilometri d’asfalto, ma nella capacità di proteggere ciò che ci rende unici. Fratelli d’Italia crede in una Regione che non sacrifica la sua bellezza sull’altare della velocità, ma la coltiva come un’eredità da tramandare, con un giusto equilibrio tra infrastrutture e tutela ambientale”.

