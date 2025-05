È la Prefettura di Cremona la seconda tappa prescelta per l’incontro di tutti i Prefetti della Lombardia, dopo il primo incontro svolto sul territorio della Provincia di Brescia. I Prefetti sono giunti in tarda mattinata in Prefettura a Cremona, dove si è svolta la riunione, presieduta dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, afferente tematiche trasversali e strategiche per il territorio regionale, relative a diverse aree di interesse, tra le quali in particolare la sicurezza urbana, le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo, nonché eventuali azioni sinergiche e alleanze formative in grado di gestire problematiche di illegalità connesse all’utilizzo di droga, alcool e fenomeni di bullismo all’interno degli istituti scolastici.

Nel pomeriggio, i Prefetti, dopo aver preso parte ad una visita privata al Museo del Violino, hanno potuto partecipare, presso la Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, al convegno dal titolo “Le mafie nell’economia legale”, organizzato dalla Prefettura di Cremona, con relatori il Prefetto di Cremona Antonio Giannelli e il prof. Rocco Sciarrone, Ordinario di Sociologia economica presso l’Università di Torino.

