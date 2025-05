Momenti drammatici nella tarda mattinata di mercoledì in via Ippocastani a Cremona, dove una donna è caduta dal balcone di un’abitazione del quinto piano. Mancava una mancata di minuti alle 13 quando un tonfo ha messo in allarme i residenti.

Immediata è scattata la chiamata al 118. I soccorritori sono giunti in pochi minuti con ambulanza e auto medica e hanno avviato da subito le pratiche di rianimazione, praticando il massaggio cardiaco. La donna, una 50enne rumena, è stata poi trasportata in ambulanza all’ospedale di Cremona. Le sue condizioni sono gravi.

Delle indagini si stanno occupando i Carabinieri di Cremona, che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti. Secondo quanto ricostruito, la donna era ospite in casa di alcuni conoscenti. Si tratterà ora di capire cosa sia realmente accaduto, anche se sembra essere esclusa un’azione da parte di terze persone.

LaBos

© Riproduzione riservata