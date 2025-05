Continuano gli interventi delle forze dell’ordine per contrastare il degrado urbano nelle “zone rosse” di Cremona, che includono quasi tutto il centro storico, la stazione ferroviaria e i parchi. Questa mattina, giorno di mercato, i carabinieri hanno svolto un controllo mirato, fermando ed identificando alcune persone che bivaccavano e infastidivano i passanti.

Si tratta di dare applicazione al nuovo Daspo Urbano, come deciso a inizio marzo durante una riunione in Prefettura del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un’azione con cui si vuole dare una risposta veloce e concreta ai fenomeni di disturbo, quando non di violenza, che da inizio dell’anno sono sempre più frequenti.

S.P.

