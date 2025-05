Il prossimo fine settimana corso Campi e corso Garibaldi si trasformeranno in un vero e proprio tempio del gusto con la Festa del Vino e dei Sapori, che andrà in scena dal 23 al 25 maggio.

Un evento imperdibile per gli amanti del buon vino e della gastronomia, organizzato da Maria Lombardi Eventi con il Patrocinio e la Collaborazione del Comune di Cremona. Il pubblico potrà vivere un’esperienza sensoriale unica tra degustazioni, prodotti tipici e streetfood di qualità.

Un evento che vuole accompagnare intenditori, appassionati e semplici curiosi alla scoperta dei migliori vini italiani e dei loro segreti per cogliere il miglior modo per degustarli. Nata per far incontrare cultura, tradizione e tipicità, l’iniziativa è un progetto che vuole mettere al centro dell’attenzione il vino e i suoi produttori, portando l’eccellenza delle cantine direttamente nei calici dei consumatori, per portare intenditori e non alla scoperta dei vini italiani e dei loro abbinamenti.

Al centro dell’Evento ci saranno le degustazioni proposte da cantine provenienti da tutta Italia: dai grandi rossi ai bianchi da amare fino alle bollicine spumeggianti. Curiosità, consigli sugli abbinamenti e ovviamente assaggi possibili attraverso l’acquisto del kit degustazione.

Fra un sorso e l’altro, i visitatori avranno occasione di ascoltare le storie delle cantine presenti e di avvicinarsi ai luoghi d’Italia in cui viene messa in pratica l’antica arte della produzione. Un viaggio di grande valenza culturale che permette di approfondire la conoscenza di un prodotto amato da tanti e antico quasi come la nostra civiltà.

In questo viaggio tra le Eccellenze Vinicole Italiane, i visitatori avranno la possibilità di acquistare un calice con tracolla presso l’infopoint posto all’angolo tra Via Palestro e Corso Garibaldi, che permetterà loro di degustare i vini proposti dai quattordici stand delle cantine presenti.

Le aziende vinicole offriranno anche la possibilità di acquistare direttamente le bottiglie, più di cento le etichette proposte.

Diversi i produttori che rappresentano l’Emilia Romagna: potremo assaggiare vini strutturati e intensi, con rossi corposi come il Gutturnio e bianchi freschi e fruttati come l’Ortrugo, senza dimenticare Lambrusco e Malvasia.

E si arriverà fino alla Puglia, dove il sole a le brezze marine contribuiscono a creare vini di diverse uve autoctone, e alla Sicilia con i suoi vini rinomati per la loro varietà e qualità.

Non mancherà il Piemonte, terra di grandi rossi-tra cui il Barbera e il Nebbiolo, si attraverseranno le colline venete per concludere con le frizzanti bollicine del Prosecco di Valdobbiadene. E poi ancora degustazioni dalla Sardegna, Valtellina e Marche.

Accanto alle degustazioni vinicole, il pubblico potrà scoprire una selezione di prodotti gastronomici tipici regionali, perfetti per accompagnare i vini in degustazione; una vasta scelta tra formaggi e salumi per arrivare alla gustosa focaccia genovese. Inoltre, una sezione dedicata all’artigianato offrirà accessori e curiosità per tutti i gusti, con creazioni uniche e originali.

L’evento sarà arricchito da un’area dedicata allo street food, dove sarà possibile gustare piatti sfiziosi dagli immancabili arrosticini abruzzesi, primi piatti e grigliate di carne da accompagnare con e birra artigianale di alta qualità. A partire dalle ore 18 ci saranno diversi Dj-Set. Venerdi Dj Simone Brutti, Sabato Dj Gianluca Bocca e domenica Dj Rollodexx.

La giornata di domenica sarà dedicata ai più piccoli, con il Truccabimbi e un momento ludico con il laboratorio In viaggio con i 5 sensi: i bambini potranno così divertirsi ed imparare a riconoscere i sapori e le forme del cibo.

Ma è tempo di giochi anche per i grandi. Sabato pomeriggio sarà organizzato un vero e proprio quiz con tanto di presentatore che farà delle domande ai concorrenti sul tema. Il meccanismo sarà semplice e ad esclusione diretta. Chi risponde correttamente proseguirà, verranno invece eliminati i concorrenti che daranno una risposta sbagliata. In questo modo si arriverà ad un solo concorrente, il vincitore finale, che si aggiudica in premio una bottiglia di vino.

Inoltre presso l’infopoint il gioco del tappo: insieme al kit degustazione sarà data la possibilità di aggiudicarsi uno dei premi : buoni degustazione, bottiglie di vino, gadget a tema.

