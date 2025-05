Partita alla grande la giornata finale de “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, il progetto didattico di Coldiretti Cremona, rivolto alle Scuole primarie e dell’Infanzia della provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e Padania Acque, con Coldiretti Donne e le fattorie didattiche in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale.

Le previsioni meteo non proprio favorevoli non hanno scoraggiato né gli agricoltori né gli alunni del territorio, che si sono presentati in massa stamattina alle Colonie Padane di Cremona.

Puntuale, alle 9:30, la mattinata di festa ha quindi preso il via, proponendo una serie di laboratori e attività alla scoperta di tutto “il bello e il buono” che nascono dalla nostra agricoltura. Sono attualmente in corso tutti i laboratori, dedicati ai prodotti agricoli (miele, frutta e verdura, formaggi), momenti di gioco e musica, spettacoli teatrali e canzoni, i giochi e laboratori alla scoperta dei lavori contadin e molto altro.

Alle ore 11:30, alla presenza delle autorità cittadine, provinciali e regionali, ha preso avvio la seconda parte della giornata, con la cerimonia di premiazione dei migliori lavori prodotti dalle classi a suggello dell’iniziativa.

