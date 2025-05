Il Consorzio Agrario di Cremona è stato nominato rivenditore ufficiale del marchio Siloking per le province di Cremona, Mantova, Lodi, Bergamo, Brescia e Milano. Questo nuovo incarico rappresenta un passo strategico nell’ampliamento della gamma di soluzioni tecnologiche e meccaniche dedicate al mondo dell’agricoltura e della zootecnia professionale.

Fondata in Germania e con una presenza consolidata a livello internazionale, Siloking Mayer Maschinenbau GmbH è tra i principali produttori di carri miscelatori e soluzioni per l’alimentazione unifeed degli animali da allevamento. L’azienda si distingue per l’elevato standard qualitativo dei suoi prodotti, frutto di una continua attività di ricerca e sviluppo orientata all’innovazione, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.

Con l’introduzione delle macchine Siloking nel proprio portafoglio, il reparto macchine del Consorzio Agrario di Cremona consolida la propria posizione come punto di riferimento tecnico e commerciale per gli operatori del settore primario nelle aree di competenza.

Il Consorzio Agrario di Cremona, grazie alla propria rete tecnica e commerciale, garantirà non solo la vendita dei prodotti Siloking, ma anche un servizio post-vendita specializzato, con personale formato direttamente dal costruttore e la disponibilità di ricambi originali.

Questa nuova partnership consente al Consorzio di proporre un’offerta ancora più ampia e qualificata, in grado di soddisfare pienamente le esigenze operative delle aziende agricole e zootecniche del territorio lombardo.

