Egregio direttore,

da notizie di stampa apprendo che, in data 20 Maggio 2025, in sede di Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di Cremona, sono stati auditi dei tecnici in merito alla destinazione dei fondi rivenienti dal “risarcimento giudiziale Tamoil”.

In quella sede, in merito al progetto di riqualificazione di Via Giordano, sarebbe stato riferito che il traffico di questa arteria cittadina risulta pari a 17.000 veicoli al giorno.

A questo stesso proposito osservo come, in epoca relativamente molto recente, precisamente in data 8 Luglio 2024, organi di informazione locali rendevano nota la pubblicazione di un report, realizzato da “TerrAria srl” nell’ambito del Piano di azione sul contenimento del rumore delle infrastrutture stradali comunali, da cui si poteva evincere che il flusso veicolare di via Giordano fosse pari a 7.711.589 mezzi motorizzati all’anno, corrispondente ad una media di 21.127 autoveicoli al giorno.

La stessa fonte precisava che il documento sarebbe stato trasmesso a Regione Lombardia e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

© Riproduzione riservata