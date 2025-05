CATANZARO (ITALPRESS) – Le indagini, delegate dalla Procura contabile al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, hanno permesso di disvelare un danno erariale per oltre 259 milioni di euro per la mancata realizzazione dell’invaso “Diga sul fiume Melito” con la citazione in giudizio dei presunti responsabili.

Fonte video: Guardia di Finanza Catanzaro